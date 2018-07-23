Ещё
Экс-подрядчик по отлову животных отсудил у администрации Ноябрьска больше миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-подрядчик по отлову животных отсудил у администрации Ноябрьска больше миллиона рублей 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Арбитражный суд Ямала удовлетворил иск главы общества «Инноплюс» Александра Хабазова к управлению ЖКХ ТЭС администрации. По решению суда, местные власти обязаны выплатить предпринимателю 1 миллион 355 тысяч рублей за исполненную по муниципальному контракту работу и еще 26 тысяч компенсации на судебные расходы.
Решение по делу принято в минувшую пятницу, 20 июля, и пока не вступило в законную силу. У мэрии есть еще месяц, чтобы его обжаловать. Иск к местной администрации бизнесмен подал в конце мая, после того, как власти приняли решение расторгнуть с «Иннополюсом» контракт на отлов безнадзорных животных. У мэрии и подрядчика возникли разногласия в части оформления документов на отловленных четвероногих. Подрядчику было дано десять дней на устранение замечаний, однако, по словам представителей администрации, нужные документы Хабазов так и не предоставил.
Сейчас идет конкурс по отбору нового подрядчика. Документы на конкурсной площадке размещены 12 июля.
Максимальная цена контракта — 4 миллиона 600 тысяч рублей за 900 собак и кошек. Договор будет заключен до конца года. За счет этих средств компания-подрядчик должна обеспечить отлов животных на территории города, в лесных зонах рядом с Ноябрьском и в микрорайоне Вынгапуровский. В контракт входят также транспортировка, содержание и кремация четвероногих. Подрядчик должен будет завести журнал регистрации животных и оформлять на каждое карточку с описанием и цветным фото. Прием заявок от претендентов завершится 31 июля, а электронный аукцион назначен на 6 августа.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Безработные жители города могут пройти переобучение Тимати с победителем шоу ПЕСНИ запустил «Ракету» Главврач ЦГБ прокомментировал информацию о закрытии одного из отделений больницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину60
Россияне взбунтовались из-за нового налога157
Дачники будут жить по новым правилам134
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет14
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор363
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение