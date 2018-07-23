Экс-подрядчик по отлову животных отсудил у администрации Ноябрьска больше миллиона рублей

Арбитражный суд Ямала удовлетворил иск главы общества «Инноплюс» Александра Хабазова к управлению ЖКХ ТЭС администрации. По решению суда, местные власти обязаны выплатить предпринимателю 1 миллион 355 тысяч рублей за исполненную по муниципальному контракту работу и еще 26 тысяч компенсации на судебные расходы.

Решение по делу принято в минувшую пятницу, 20 июля, и пока не вступило в законную силу. У мэрии есть еще месяц, чтобы его обжаловать. Иск к местной администрации бизнесмен подал в конце мая, после того, как власти приняли решение расторгнуть с «Иннополюсом» контракт на отлов безнадзорных животных. У мэрии и подрядчика возникли разногласия в части оформления документов на отловленных четвероногих. Подрядчику было дано десять дней на устранение замечаний, однако, по словам представителей администрации, нужные документы Хабазов так и не предоставил.

Сейчас идет конкурс по отбору нового подрядчика. Документы на конкурсной площадке размещены 12 июля.

Максимальная цена контракта — 4 миллиона 600 тысяч рублей за 900 собак и кошек. Договор будет заключен до конца года. За счет этих средств компания-подрядчик должна обеспечить отлов животных на территории города, в лесных зонах рядом с Ноябрьском и в микрорайоне Вынгапуровский. В контракт входят также транспортировка, содержание и кремация четвероногих. Подрядчик должен будет завести журнал регистрации животных и оформлять на каждое карточку с описанием и цветным фото. Прием заявок от претендентов завершится 31 июля, а электронный аукцион назначен на 6 августа.