Кого волнуют проблемы индейцев

Смотрел запоем документальный фильм «Индейские войны». В реальности все не так, как в книгах Фенимора Купера, Майн Рида и в кино с Гойко Митичем.

Мы в целом привыкли к образу благородного индейца, который сражается за свою землю с жадными бледнолицыми.

Разочарую.

Мексики. Основные войны белых с краснокожими развернулись на протяжении XIX века на территории Великих Равнин. Они не прекращались даже в период Гражданской войны между Севером и Югом, равно как и в период войны США

Начну с того, что на территории Великих Равнин индейские племена навахо, сиу, команчей, апачей были такими же гостями, как и белые. Только последние приплыли из-за океана, а индейцы примерно в то же время мигрировали с Севера или Юга.

Навахо, например говорят на субарктической семье языков и пришли аж с Северо-запада Канады . Команчи принадлежат к ацтекской семье и пришли из Мексики. Причем окончательный быт этих индейских племен сформировался благодаря белым.

До появления испанцев с лошадями в Новом Свете индейцы Северной Америки были либо земледельцами, либо охотниками. После того, как в Америке появились табуны диких мустангов (потомство, сбежавших испанских скакунов), индейцы переняли от белых езду верхом. Это полностью изменило их уклад, племена всадников переместились на Великие Равнины, где из земледельцев и охотников стали воинами-кочевниками.

Основу их благосостояния составляли охота на бизонов и набеги на белых колонистов.

Бледнолицых же в тот момент Великие Равнины особо не интересовали, слишком суровый климат, а ценность бизонов, когда есть домашний скот — невелика.

Индейцев Равнин пытались загнать в резервации, не для того, чтобы отобрать землю, но, что бы отучить кочевников от набегов и сделать мирными оседлыми крестьянами.

Самое интересное, что долгое время индейцы даже доминировали в стычках с белыми. Пушки против быстрой мобильной индейской кавалерии были бесполезны, экипированы огнестрельным оружием они были не хуже регулярной армии, а воевали часто лучше, ведь индейцев с детства растили как воинов, а американская армия долгое время была просто ополчением вчерашних фермеров и ковбоев.

Ситуация переломилась после войны Севера и Юга, когда армия США и рейнджеры пополнились опытными искусными ветеранами, а из-за океана на службы привлекли немецких и ирландских профессиональных солдат.

Кстати солдат-африканцев индейцы прозвали «Бизоньи воины» за курчавые, как шевелюра бизонов волосы, и куртки из кожи бизона.

Интересно, что катализатором индейских войн стал случай, когда навахо сперли скот у мормона — в ходе стычки американцы убили пару индейцев, а те полностью вырезали отряд солдат.

Ситуация кстати напоминает Кавказскую войну. Есть не особо нужный России Северный Кавказ с воинственными вайнахами и черкесами, но через него идут все пути, по которым проходит товарооборот с экономически выгодными русским Арменией Грузией , присягнувших Российской короне. Но, что бы горцы не грабили караваны и не разрушали форты, их нужно усмирить.

Так было и с индейцами, не раз новые витки войны с белыми начинались с нападения индейцев на форт, поселения или фермы. А мирные договоры они подписывали лишь тогда, когда война с белыми, ставила племя на грань вымирания.

Что еще удивляло американцев, так это то, что за потери в стычке с регулярной армией или рейнджерами, индейцы мстили не конкретному отряду, а срывались на любых белых: случайном военном посте, ферме или ранчо. Окончательно усмирить воинственные племена американцы сумели лишь к началу XX века, ценой огромных усилий и потерь.