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В Омске водители отказываются возить дачников из-за плохой дороги
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В Омске водители отказываются возить дачников из-за плохой дороги 

Омск Здесь 54 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Автобусы маршрута №72 перестали ездить до СНТ «Ивушка», так как дорога до дачного поселка находится в ужасном состоянии. Автобусы компании «Автосила-55», следующие по маршруту №72, перестали возить пассажиров до остановки «СНТ „Ивушка“. В салонах транспортных средств размещено объявление, где сокращение продолжительности маршрута объясняют вынужденной мерой.
Дорога такая, что доехать без поломки не получается, — пояснила корреспонденту »Омск Здесь" кондуктор одного из автобусов. — Если туда доедем, то на обратном пути встанем. Дачники ругаются, когда объявляем конечную на «Степном», грозят жалобами, плачутся, а мы что можем сделать? Дорогу сами не отремонтируем.
В компании «Автосила-55» корреспонденту «Омск Здесь» дали расплывчатое пояснение, что автобусы, вроде как, до «Ивушки» ходят, но водитель может сократить маршрут, если решит, что не сможет проехать. Также ситуация зависит и от состояния машины — старому автобусу до конечной остановки добраться сложнее.
Следует отметить, что расстояние от остановки «Пос. Степной» до «СНТ „Ивушка“ составляет около двух километров. Понятно, что дачникам, которые в большинстве своем пенсионеры, такое расстояние пешком преодолеть трудно.
Напомним, в мае из-за плохих дорог изменили свои маршруты на территории дачных товариществ поселка „Осташково“ автобусы № 171, 112 и 178. Был случай, когда в районе дач поселка „Осташково“ в асфальт провалился пассажирский автобус. В мэрии на эту проблему обратили внимание, дороги подлатали.
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