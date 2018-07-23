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ТВ-каналам хотят запретить покупку иностранного кино
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ТВ-каналам хотят запретить покупку иностранного кино 

News.ru 1 час назад
Член партии ЛДПР Андрей Свинцов предложил установить запрет на право главных телеканалов России приобретать зарубежные киноленты и телепередачи. Деньги, которые будут сэкономлены, необходимо направить на продвижение отечественного контента, подчеркнул он.
По словам парламентария, соответствующий законопроект может быть внесён на рассмотрение Госдумы уже осенью. Иностранный контент современный зритель может потреблять, например, в кинотеатрах и с помощью других сервисов, добавил Свинцов в беседе с ФАН.
«Мы считаем, что каналы первого мультиплекса, которые не платят за своё наличие в этом списке, а это более 1 миллиарда рублей в год, должны иметь такие ограничения», — заявил зампред комитета ГД по информационной политике.
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