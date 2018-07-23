ТВ-каналам хотят запретить покупку иностранного кино

По словам парламентария, соответствующий законопроект может быть внесён на рассмотрение Госдумы уже осенью. Иностранный контент современный зритель может потреблять, например, в кинотеатрах и с помощью других сервисов, добавил Свинцов в беседе с ФАН.

«Мы считаем, что каналы первого мультиплекса, которые не платят за своё наличие в этом списке, а это более 1 миллиарда рублей в год, должны иметь такие ограничения», — заявил зампред комитета ГД по информационной политике.