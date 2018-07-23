В двух районах Волгограда завтра отключат горячую воду

Волгограде завтра, 24 июля, отключат горячую воду в десятках домов, расположенных в Краснооктябрьском районе. В Советском купаться под ледяным душем предстоит постояльцам дома престарелых.

Жителям Краснооктябрьского района повезло — горячую воду они увидят спустя неделю

По сведениям компании «Концессии теплоснабжения», без горячей воды жителям девяти улиц на севере Волгограда предстоит провести ровно неделю.

— Отключение горячей воды планируется с 0:00 дня, указанного как дата начала отключения, то есть 24 июля, — говорят в компании. — Возобновление горячего водоснабжения возможно раньше указанного срока.

Список улиц в Краснооктябрьскрм районе, которые останутся без воды до 31 июля:

Аэрофлотская, 62 Бажова, 7, 9 Еременко, 35 Качалова, 48, 52 проспект Металлургов, 72, 74, 76, 78 Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31 Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28 Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 детские сады: № 96, 273, 286, 294, 329, 375, 392; школа-сад «Росток» клиническая больница № 12, областной клинический противотуберкулезный диспансер — структурное подразделение № 2, детская поликлиника № 1, областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, поликлиника № 2 школа № 32, школа-интернат № 6, школа-интернат № 3 Пожилым волгоградцам и инвалидам в Волгоградском доме-интернате в Советском районе предстоит провести без горячей воды две недели — с 24 июля по 6 августа.