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Более 2 тысяч случаев хищения электроэнергии зафиксировано в Нижегородской области
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Более 2 тысяч случаев хищения электроэнергии зафиксировано в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
За первое полугодие «Нижновэнерго» зафиксировало 2041 случай хищения электроэнергии по Нижегородской области. Ущерб предприятия составил более 93 миллионов кВт/ч. Об этом сообщает пресс-служба компании 23 июля.
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По информации «ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ — „Нижновэнерго“, с начала 2018 года энергетики Нижнего Новгорода провели 847 проверок узлов учета потребителей. По их результатам было выявлено 154 случая бездоговорного и 1887 случаев безучетного потребления электроэнергии. В 77 случаях потребители искажали показания счетчиков с помощью радиоуправляемых приборов.
Таким образом, сетевая компания потерпела ущерб в размере более 323 миллионов рублей. Сообщается, что материалы по выявленным случаям уже переданы в правоохранительные органы. Нарушители будут привлечены к ответственности.
»Нижновэнерго» напоминает, что с 2016 года ужесточена административная ответственность за незаконное подключение к сетям и использование электроэнергии. Кроме того, наказывается нарушение правил пользования электрической энергией, а также правил устройства и использования энергопотребляющих установок. Например, за самовольное подключение и использование энергии увеличены размеры штрафов.
Ранее мы сообщали о том, что «Нижновэнерго „более 2650 раз выполнил техприсоединение к электросетям за полгода.
Фото: pixabay.com
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