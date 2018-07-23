Банкротство ради технологий. Окружной депутат отдает сургутскую коммуналку в руки варягов

«Любой застройщик старается сделать так, чтобы его жилой комплекс чем-то отличался от других, в том числе и работой управляющей компании. Мы проанализировали весь рынок России в целом, и нашли прорывную управляющую компанию, которая выстроила в Екатеринбурге новый формат взаимоотношений с каждым жителем, когда житель превращается в партнера. Общение между УК и жильцами происходит через социальные сети, мессенджеры, диспетчерскую службу и через специальные приложения», — пояснил Ринат Айсин.

Прежде жилой комплекс «Новые ключи» обслуживала УК «Бережливый дом», от услуг которой девелопер отказался, по его словам, из-за недостаточно эффективной работы. Примечательно, что УК «Бережливый дом» также аффилирована с окружным парламентарием через фирму «Новые бизнес-технологии», где он является соучредителем. В начале года стало известно, что «управляшка» накопила большие долги перед ресурсоснабжающими организациями: тепловики недополучили около полутора миллионов рублей, водоканал — более 340 тысяч рублей. Тогда же начались разговоры о том, что Айсин готовит свою управляющую компанию к банкротству, чтобы таким образом уйти от уплаты долгов. В результате обслуживание жилого комплекса «Новые ключи» было передано иногородней УК.

Источники в коммунальной сфере не исключают, что при помощи регионального парламентария новая компания начнет постепенный захват и других сургутских новостроек, где коммунальная инфраструктура еще не требует значительных капвложений.

Надо сказать, что коммунальный рынок Сургута в последнее время то и дело подвергается «набегам» иногородних компаний. Достаточно вспомнить недавнюю попытку поглощения муниципального Расчетно-кассового центра крупной управляющей компанией из Костромы , за которой осведомленные источники усматривали интересы заместителя главы Сургута Алексея Жердева. Переводу средств от сургутской коммуналки в костромские карманы в итоге воспрепятствовали депутаты городской думы, отменив решение о вхождении МУП РКЦ в состав акционерного общества.

В настоящее время, по мнению экспертов, именно в коммунальной сфере стоит ожидать серьезных переделов и столкновения интересов различных бизнес-структур.

«Сейчас все поделено: строительство, ТЭК, промышленность. Остается только коммуналка. Все банально просто, потому что другие отрасли уже охвачены. Поэтому делят то, что осталось, в том числе в муниципальном управлении. Политика стала не делом людей ответственных, а способом решения бизнес-проблем, дополнительной возможностью для продвижения своих бизнес-интересов. Неудивительно, что в эти процессы увязаны чиновники и депутаты: все решают вопросы бизнеса. Парадоксальнейшая ситуация, но в политике на уровне муниципалитетов и регионов бизнес первичен, а все остальное вторично», — считает политолог Надежда Ушакова.

Фото: страница Рината Айсина в соцсети «Вконтакте».