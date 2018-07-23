В Дубаи строят самую большую вертикальную ферму

Мода на потребление местных продуктов дошла и до жаркого юга: одна из крупнейших авиакомпаний Арабских Эмиратов сообщила, что вложит 40 миллионов долларов в создание самой большой в мире вертикальной фермы. Она откроется в следующем году и, по планам инвестора, на ней будет выращиваться столько же продуктов, сколько и на 365 га земли. Ферма будет производить 3 тонны высококачественных овощей каждый день!

Ферма в будущем сэкономит компании много денег и поднимет её престиж, поскольку она ещё более экологична, чем обычные горизонтальные фермы. Чтобы выращивать продукты на ней, нужно в разы меньше воды для полива, а солнечного света, удобрений и химикатов не нужно совсем. Ещё одно преимущество такого хозяйства — безотходность производства и независимость от плодородия почвы.

Вертикальная ферма не только окупит себя быстро, говорят её строители и создатели, но и окажется долгосрочным вкладом. Первый урожай с этой фермы будет уже в декабре 2019 года. Кормить выращенными на ней овощами будут пассажиров авиакомпании и гостей 25 аэропортов.