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В Дубаи строят самую большую вертикальную ферму
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В Дубаи строят самую большую вертикальную ферму 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
Мода на потребление местных продуктов дошла и до жаркого юга: одна из крупнейших авиакомпаний Арабских Эмиратов сообщила, что вложит 40 миллионов долларов в создание самой большой в мире вертикальной фермы. Она откроется в следующем году и, по планам инвестора, на ней будет выращиваться столько же продуктов, сколько и на 365 га земли. Ферма будет производить 3 тонны высококачественных овощей каждый день!
Ферма в будущем сэкономит компании много денег и поднимет её престиж, поскольку она ещё более экологична, чем обычные горизонтальные фермы. Чтобы выращивать продукты на ней, нужно в разы меньше воды для полива, а солнечного света, удобрений и химикатов не нужно совсем. Ещё одно преимущество такого хозяйства — безотходность производства и независимость от плодородия почвы.
Вертикальная ферма не только окупит себя быстро, говорят её строители и создатели, но и окажется долгосрочным вкладом. Первый урожай с этой фермы будет уже в декабре 2019 года. Кормить выращенными на ней овощами будут пассажиров авиакомпании и гостей 25 аэропортов.
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