В Татарстане за полгода забраковали 18,7 тыс. тонн зерна

Специалисты Центра оценки качества зерна за последние полгода забраковали в Татарстане 18,7 тысяч тонн зерна, сообщает минсельхозпрод республики.

Вся эта продукция не соответствовала требованиям нормативных документов. Так специалисты обнаружили 2,2 тыс. тонн продукции, зараженной вредителями хлебных запасов, 8,6 тыс. тонн продукции с дефектами по запаху. У 90 тонн продукции были превышены показатели по безопасности. В остальных партиях (7,8 тыс. тонн) нашли несоответствия по другим критериям качества.

Всего специалисты испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» взяли в республике 2220 проб зерна и продуктов его переработки — общим весом 318,5 тыс. тонн. Они выдали 1792 сертификата соответствия на 201,3 тыс. тонн продукцию и 37 сертификатов качества международного образца.