В Таганроге лжесотрудники Росздравнадзора попытались закрыть частную клинику 

В Ростовской области активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников территориального Росздравнадзора. Один из таких случаев произошёл в Таганроге. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в одну из частных клиник Таганрога обратились лжесотрудники Росздравнадзора. Якобы от имени руководства ведомства они потребовали прекратить медицинскую деятельность, осуществляемую организацией. При этом в Росздравнадзоре отметили, что подобное требование о прекращении действия лицензии сотрудники ведомства могут направлять исключительно в суд и только при наличии оснований, строго регламентированных законодательством. При подозрении на мошеннические действия со стороны псевдопроверяющих, медицинским учреждениям необходимо обращаться в правоохранительные органы, отметили представители Росздравнадзора.