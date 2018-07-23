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В Таганроге лжесотрудники Росздравнадзора попытались закрыть частную клинику
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В Таганроге лжесотрудники Росздравнадзора попытались закрыть частную клинику 

Ростовские Вести 1 час назад
В Ростовской области активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников территориального Росздравнадзора. Один из таких случаев произошёл в Таганроге. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в одну из частных клиник Таганрога обратились лжесотрудники Росздравнадзора. Якобы от имени руководства ведомства они потребовали прекратить медицинскую деятельность, осуществляемую организацией. При этом в Росздравнадзоре отметили, что подобное требование о прекращении действия лицензии сотрудники ведомства могут направлять исключительно в суд и только при наличии оснований, строго регламентированных законодательством. При подозрении на мошеннические действия со стороны псевдопроверяющих, медицинским учреждениям необходимо обращаться в правоохранительные органы, отметили представители Росздравнадзора.
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