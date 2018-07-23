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Просто быть полезным. Фестиваль волонтеров состоялся в саду «Эрмитаж»
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Просто быть полезным. Фестиваль волонтеров состоялся в саду «Эрмитаж» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Он прошел под девизом: «Помощь — это просто!».
Этот праздник для столичных добровольцев, многие из которых принимали участие в ЧМ-2018 по футболу, состоялся при поддержке Фонда президентских грантов и Департамента культуры города Москвы.
— Впервые фестиваль прошел три года назад, — рассказал «Вечерке» один из его инициаторов, директор некоммерческой организации «Доступ открыт» Александр Мягков. — Это подарок для волонтеров. Их бескорыстная помощь очень важна для города.
Настроение в саду «Эрмитаж» в этот день действительно было солнечным. Музыка, танцы до упаду, мастер-классы. И пуфики на газоне! Уютно, по-домашнему.
А еще каждый желающий здесь мог вступить в одну из добровольческих организаций столицы и встать на путь волонтерства.
— Есть люди, которым необходима помощь. Так почему не я? — говорит одна из участниц фестиваля Анастасия Левашова.
Согласен с ней и волонтер Карен Мелгумян:
— Этот праздник должен показать, что не нужно быть особенным, чтобы помогать другим, — говорит он. — Волонтером может быть каждый, это всем по силам. Было бы желание.
И ведь правда — оказать поддержку другим способен любой из нас. Ведь помощь — это просто.
КСТАТИ
В рядах столичных волонтеров — не только молодые люди. Среди участников фестиваля «Помощь — это просто!» было немало добровольцев из некоммерческой организации «Серебряный возраст».
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