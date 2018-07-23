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Ограждения газонов отремонтировали во дворе на Петрозаводской
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Ограждения газонов отремонтировали во дворе на Петрозаводской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» во дворе дома 18 по Петрозаводской улице привели в порядок ограждения газонов. О выполнении работ отчитался и.о. главы управы Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что секция газонного ограждения по указанному адресу восстановлена», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)
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