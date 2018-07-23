В Югре в эти выходные пройдут митинги

Так в крупнейшем городе региона митинг пройдет на площади «Аврора» в 13:45. В Покачах митинг пройдет перед ДК «Октябрь», в 11:00. В Советском — 12:00 на площади напротив кинотеатра «Луч». В Урае — 12:00 в сквере у памятника «Связь поколений». В Радужном митинг состоится на день позже — 29 июля.

В некоторых городах возникли проблемы с согласованием места проведения мероприятия. Так в Нягани организаторы планировали провести митинг на площади в 3-м микрорайоне, но власти предложили альтернативу — в микрорайоне Заречный. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ в Югре.