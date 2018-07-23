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В Югре в эти выходные пройдут митинги
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В Югре в эти выходные пройдут митинги 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа в эти выходные пройдут митинги против повышения пенсионного возраста. Согласованы мероприятия в Сургуте, Нижневартовске, Покачах, Советском и Урае.
Так в крупнейшем городе региона митинг пройдет на площади «Аврора» в 13:45. В Покачах митинг пройдет перед ДК «Октябрь», в 11:00. В Советском — 12:00 на площади напротив кинотеатра «Луч». В Урае — 12:00 в сквере у памятника «Связь поколений». В Радужном митинг состоится на день позже — 29 июля.
В некоторых городах возникли проблемы с согласованием места проведения мероприятия. Так в Нягани организаторы планировали провести митинг на площади в 3-м микрорайоне, но власти предложили альтернативу — в микрорайоне Заречный. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ в Югре.
Напомним, что накануне в Ханты-Мансийске митинг прошел на площади Свободы.
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