В Югре меняют места для митингов

Правительство Югры на ближайшем заседании рассмотрит постановление о переносе мест для митингов и пикетов. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Нижневартовска. Изменения коснутся двух городов — Сургута

В Нижневартовске вместо парка, где расположен Мемориал воинам-землякам, в качестве специально отведенного места предлагается определить территорию «Открытой эстрады» бульвара набережной реки Обь, расположенную на ул. Г. И. Пикмана.

В Сургуте по согласованию с администрацией города Сургута в качестве специально отведенного места предлагается определить сквер, расположенный в микрорайоне 31 города Сургута. Ранее место располагалось рядом с СурГУ.