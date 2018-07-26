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В Югре меняют места для митингов
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В Югре меняют места для митингов 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Правительство Югры на ближайшем заседании рассмотрит постановление о переносе мест для митингов и пикетов. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Изменения коснутся двух городов — Сургута и Нижневартовска.
В Нижневартовске вместо парка, где расположен Мемориал воинам-землякам, в качестве специально отведенного места предлагается определить территорию «Открытой эстрады» бульвара набережной реки Обь, расположенную на ул. Г. И. Пикмана.
В Сургуте по согласованию с администрацией города Сургута в качестве специально отведенного места предлагается определить сквер, расположенный в микрорайоне 31 города Сургута. Ранее место располагалось рядом с СурГУ.
Добавим, что в эти выходные в крупных городах ХМАО запланированы митинги, посвященные планируемым изменениям в пенсионном законодательстве РФ.
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