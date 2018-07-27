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Коммунистам в столице Югры запретили митинг, зато разрешили пикет
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Коммунистам в столице Югры запретили митинг, зато разрешили пикет 

АиФ Югра 27 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске 28 июля КПРФ организует пикет, посвященный планируемым пенсионным изменениям.
«Митинг нам не согласовали. Площадь в Самарово не отвечает требованиям, чтобы собрать 300 человек. Так нам сказали в администрации города», — уточнил «АиФ-Югра» первый секретарь ханты-мансийского городского комитета КПРФ Михаил Иванов. Теперь коммунисты выйдут на пикет, который предусматривает участие около 100 человек, рассказал коммунист.
«Единая Россия» также активно реагирует на ситуацию с пенсионными изменениями. «В шести крупных муниципалитетов Югры проходили „круглые столы“, где среди общественности обсуждали этот насущный вопрос. Все предложения будут направлены в Москву депутатам Госдумы, представляющим ХМАО», — рассказали изданию в региональном отделении партии.
«Это тема, которая требует детальной проработки и широкого обсуждения всеми заинтересованными сторонами, о чем неоднократно говорил Владимир Путин, — отметил заместитель председателя думы Югры Александр Сальников во время «круглого стола» в Сургуте, — В связи с этим «Единая Россия» выступила с предложением провести широкое обсуждение реформы на местах для того, чтобы важные предложения регионов были учтены в конечной редакции нового законопроекта».
«Считаю, что изменения давно назрели и необходимо их принимать, чтобы не было поздно. Предложенным проектом реформы предусмотрено, что с изменением возраста выхода на пенсию, появится возможность повысить размер пенсии, что позволит пенсионерам чувствовать себя достойно в материальном плане. Важно не допустить падения уровня материального благосостояния пенсионеров», — отметил депутат-единоросс Валерий Салахов.
До 30 июля «Единая Россия» принимает предложения от югорчан на электронный ящик hmao-pensii@mail.ru.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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