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Глава управы Восточного Дегунина встретится с жителями района 1 августа
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Глава управы Восточного Дегунина встретится с жителями района 1 августа 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Глава управы Восточного Дегунина Виктор Коль встретится с населением в среду, 1 августа. Об этом сообщили в управе района.
— Главная тема дня — о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района, — отметил представитель управы.
После обсуждения главной темы присутствующие получат возможность задать свои вопросы, а также внести предложения.
Жителей района будут ждать по адресу Дубнинская улица, дом 6а. Начало мероприятия в 19.00. Регистрации для участия не требуется. (мю)
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