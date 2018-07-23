Глава управы Восточного Дегунина встретится с жителями района 1 августа

Глава управы Восточного Дегунина Виктор Коль встретится с населением в среду, 1 августа. Об этом сообщили в управе района.

— Главная тема дня — о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района, — отметил представитель управы.

После обсуждения главной темы присутствующие получат возможность задать свои вопросы, а также внести предложения.

Жителей района будут ждать по адресу Дубнинская улица, дом 6а. Начало мероприятия в 19.00. Регистрации для участия не требуется. (мю)