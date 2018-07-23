Викторину и конкурс на тему здорового образа жизни проведут в библиотеке на улице Лавочкина

В пятницу, 27 июля, в библиотеке № 45 на улице Лавочкина проведут познавательную программу «Если хочешь быть здоров». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.

«Дети примут участие в викторине «Чистюля», конкурсе «Полезные продукты». В завершении встречи ребята посмотрят мультфильм «В гостях у тетушки совы» и познакомятся с лесными жителями, которые ведут здоровый образ жизни», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека № 45 находится по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. Начало в 11.00. Вход свободный. (ис)