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Ингушетия представит более 100 проектов на форуме «Машук»
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Ингушетия представит более 100 проектов на форуме «Машук» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Участники Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» от Ингушетии представят более 100 проектов.
Всего в этом году квота республики составила 145 участников. Регион на образовательном проекте представит более 100 проектов от физических лиц, 10 — от юридических лиц. При этом всем участникам будет оказана помощь в подготовке к форуму от профильных специалистов.
«Руководители всех министерств и ведомств должны обязательно ознакомиться с их работами, и помочь участникам форума дополнить проекты по своим направлениям. Необходимо учитывать, насколько востребован этот проект в нашей республике, насколько он будет полезен», — сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров. Его слова передаются на сайте регионального правительства.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» пройдет с 10 по 24 августа в Пятигорске. В конкурсе молодежных проектов будут распределены гранты на сумму 83,8 миллиона рублей.
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