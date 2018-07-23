Ингушетия представит более 100 проектов на форуме «Машук» 

Участники Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» от Ингушетии представят более 100 проектов.
Всего в этом году квота республики составила 145 участников. Регион на образовательном проекте представит более 100 проектов от физических лиц, 10 — от юридических лиц. При этом всем участникам будет оказана помощь в подготовке к форуму от профильных специалистов.
«Руководители всех министерств и ведомств должны обязательно ознакомиться с их работами, и помочь участникам форума дополнить проекты по своим направлениям. Необходимо учитывать, насколько востребован этот проект в нашей республике, насколько он будет полезен», — сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров. Его слова передаются на сайте регионального правительства.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» пройдет с 10 по 24 августа в Пятигорске. В конкурсе молодежных проектов будут распределены гранты на сумму 83,8 миллиона рублей.