Ингушетия представит более 100 проектов на форуме «Машук»

Участники Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» от Ингушетии представят более 100 проектов.

Всего в этом году квота республики составила 145 участников. Регион на образовательном проекте представит более 100 проектов от физических лиц, 10 — от юридических лиц. При этом всем участникам будет оказана помощь в подготовке к форуму от профильных специалистов.

«Руководители всех министерств и ведомств должны обязательно ознакомиться с их работами, и помочь участникам форума дополнить проекты по своим направлениям. Необходимо учитывать, насколько востребован этот проект в нашей республике, насколько он будет полезен», — сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров . Его слова передаются на сайте регионального правительства.