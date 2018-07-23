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В центре содействия семейному воспитанию «Южное Бутово» пройдёт «День коллажа»
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В центре содействия семейному воспитанию «Южное Бутово» пройдёт «День коллажа» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Об этом сообщается на сайте центра.
Цель мероприятия: развитие мелкой моторики, и оттачивание навыков совместной работы. Тема занятия: «Мир вокруг нас».
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