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Комитет СФ одобрил законы о создании кассационных и апелляционных судов
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Комитет СФ одобрил законы о создании кассационных и апелляционных судов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в понедельник пакет законов, направленных на создание отдельных кассационных и апелляционных судов.
Предусматривается создание в России девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции, последние будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда. Как отметил на заседании комитета его председатель, один из авторов законопроектов Андрей Клишас, такое нововведение необходимо для того, чтобы обеспечить максимальную независимость и самостоятельность судов при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб.
"Принятие закона станет важным шагом на пути совершенствования судебной системы и повышения эффективности правосудия. Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, а также позволит оптимизировать судебную нагрузку", — отметил сенатор.
Пакет законов предусматривает также размещение создаваемых в России кассационных и апелляционных судов в разных городах. Первый кассационный суд будет расположен в Саратове, второй — в Москве, третий — в Петербурге, четвертый — в Краснодаре, пятый — в Пятигорске, шестой — в Самаре, седьмой — в Челябинске, восьмой — в Кемерово, девятый — во Владивостоке. Военный кассационный суд будет размещен в Новосибирске.
Первый апелляционный суд будет расположен в Калуге, второй — в Петербурге, третий — в Сочи, четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд предлагается расположить в городском округе Власиха Московской области.
Помимо этого, законы устанавливают предельный возраст пребывания в должности заместителей председателя Конституционного Суда РФ и Верховного суда РФ, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции в 76 лет.
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