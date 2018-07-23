Комитет СФ одобрил законы о создании кассационных и апелляционных судов

Предусматривается создание в России девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции, последние будут рассматривать апелляции вместо Верховного суда. Как отметил на заседании комитета его председатель, один из авторов законопроектов Андрей Клишас , такое нововведение необходимо для того, чтобы обеспечить максимальную независимость и самостоятельность судов при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб.

"Принятие закона станет важным шагом на пути совершенствования судебной системы и повышения эффективности правосудия. Создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции будет способствовать обеспечению принципа независимости судей, укреплению авторитета судебной системы, а также позволит оптимизировать судебную нагрузку", — отметил сенатор.

Пакет законов предусматривает также размещение создаваемых в России кассационных и апелляционных судов в разных городах. Первый кассационный суд будет расположен в Саратове , второй — в Москве, третий — в Петербурге , четвертый — в Краснодаре , пятый — в Пятигорске , шестой — в Самаре , седьмой — в Челябинске , восьмой — в Кемерово , девятый — во Владивостоке . Военный кассационный суд будет размещен в Новосибирске

Московской области. Первый апелляционный суд будет расположен в Калуге , второй — в Петербурге, третий — в Сочи , четвертый — в Нижнем Новгороде, пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд предлагается расположить в городском округе Власиха

Помимо этого, законы устанавливают предельный возраст пребывания в должности заместителей председателя Конституционного Суда РФ и Верховного суда РФ, а также председателей арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции в 76 лет.