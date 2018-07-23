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Благотворительная акция «Белый цветок» пройдет в Евпатории 29 сентября
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Благотворительная акция «Белый цветок» пройдет в Евпатории 29 сентября 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. В этом году площадкой для проведения ежегодной акции благотворительности и милосердия «Белый цветок» выбрана Евпатория. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал глава администрации Евпатории Андрей Филонов.
Мероприятие состоится 29 сентября. В рамках акции пройдут благотворительные ярмарки, запланирована музыкальная программа. Собранные средства будут направлены на оплату проезда детей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, в клиники Москвы и Санкт-Петербурга.
"На днях состоится встреча рабочей группы, на которой и определится программа акции. Но мы уже сегодня понимаем, что главной площадкой будет наша главная театральная площадь — на ней будет концертная, творческая часть. Сквер вокруг цветомузыкального фонтана может стать площадкой для размещения благотворительной ярмарки", — сказал Филонов.
В прошлом году основной площадкой событий «Белого цветка» была Феодосия.
Праздник благотворительности в прошлом столетии проводился в Ливадии при участии членов царской семьи. Проект был возрожден в Крыму с 2005 года, с 2011 — он стал популярен и в городах России. Символом акции по-прежнему остается белый цветок, который раздается всем желающим за добровольное вознаграждение.
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