Благотворительная акция «Белый цветок» пройдет в Евпатории 29 сентября

Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 29 сентября. В рамках акции пройдут благотворительные ярмарки, запланирована музыкальная программа. Собранные средства будут направлены на оплату проезда детей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, в клиники Москвы

"На днях состоится встреча рабочей группы, на которой и определится программа акции. Но мы уже сегодня понимаем, что главной площадкой будет наша главная театральная площадь — на ней будет концертная, творческая часть. Сквер вокруг цветомузыкального фонтана может стать площадкой для размещения благотворительной ярмарки", — сказал Филонов.

В прошлом году основной площадкой событий «Белого цветка» была Феодосия.