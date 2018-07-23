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В Смоленской области эксперт-криминалист провел мастер-класс для ребят из профильной смены «Патриот»
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В Смоленской области эксперт-криминалист провел мастер-класс для ребят из профильной смены «Патриот» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 25 минут назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Эксперт-криминалист экспертно-криминалистического центра УМВД России по Смоленской области рассказала ребятам об особенностях своей работы, продемонстрировав содержимое криминалистического чемодана, с которым выезжает на место происшествия. Подростки с интересом рассматривали содержимое чемодана и задавали сотруднику полиции множество вопросов.
Ребята узнали, как эксперты выявляют и собирают вещественные доказательства на месте происшествия для последующего проведения экспертиз, увидели инструменты, с помощью которых можно обнаружить и изъять следы преступления.
Много интересного услышали подростки об отпечатках пальцев. Они с удовольствием попробовали сами обнаружить и изъять следы и поучаствовали в мастер-классе по снятию отпечатков пальцев.
В завершение мероприятия ребята поблагодарили эксперта за увлекательный мастер-класс и сделали фотографии на память.
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