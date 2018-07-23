В Смоленской области эксперт-криминалист провел мастер-класс для ребят из профильной смены «Патриот»

Эксперт-криминалист экспертно-криминалистического центра УМВД России по Смоленской области рассказала ребятам об особенностях своей работы, продемонстрировав содержимое криминалистического чемодана, с которым выезжает на место происшествия. Подростки с интересом рассматривали содержимое чемодана и задавали сотруднику полиции множество вопросов.

Ребята узнали, как эксперты выявляют и собирают вещественные доказательства на месте происшествия для последующего проведения экспертиз, увидели инструменты, с помощью которых можно обнаружить и изъять следы преступления.

Много интересного услышали подростки об отпечатках пальцев. Они с удовольствием попробовали сами обнаружить и изъять следы и поучаствовали в мастер-классе по снятию отпечатков пальцев.

В завершение мероприятия ребята поблагодарили эксперта за увлекательный мастер-класс и сделали фотографии на память.