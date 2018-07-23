Очередной обход территории совершил глава управы района Аэропорт 

Традиционный субботний обход территории провел 21 июля глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников.
Особое внимание по просьбам жителей было уделено двору, расположенному по адресу улица Часовая, 27/12.
— Жильцы дома обратились с просьбой усилить контроль за содержанием расположенной поблизости контейнерной площадки, которой постоянно пользуются продуктовые магазины, — поделился глава управы.
Напомним, узнать маршрут очередного обхода можно накануне мероприятия на официальной странице главы управы в соцсети. (мю)