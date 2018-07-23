Узнать о задолженности за ЖКУ можно в районном центре госуслуг «Мои документы»

Согласно Жилищному кодексу РФ , собственники жилых (нежилых) помещений, домов, должны вносить плату за пользование услуг ЖКХ до десятого числа месяца, следующего за истекшим.

«Жилищник района Косино-Ухтомский» проводит ряд мероприятий для улучшения показателей по взысканию платежей.

Нужно отметить, что при задолженности более 2-х месяцев, УК имеет право приостановить подачу услуг ЖКХ без решения суда.

Также управляющая компания имеет право обратиться в суд по вопросу взыскания долга. При таком раскладе, с неплательщика взыскивается не только сумма задолженности, но также пени за просрочку платежа и судебные расходы.

Судебные приставы, в свою очередь, могут наложить арест на имущество должника, ограничить ему выезд заграницу, в одностороннем порядке снять денежные средства с банковских счетов.

О задолженности можно узнать разными способами. Прежде всего, сотрудники управляющих организаций размещают информацию о квартирах, по которым имеется задолженность за пользование услугами ЖКХ, на подъездах многоквартирных домов.

В «Жилищнике» предупреждают, что в случае невозможности единовременной оплаты имеющейся задолженности пользователю необходимо обратиться в юридический отдел «Жилищника района Косино-Ухтомский» для заключения договора о реструктуризации долга.

По вопросам порядка начисления и оплаты ЖКУ, перерасчета или изменения платы за ЖКУ, проведения сверки всей задолженности по оплате ЖКУ, получения «долговых ЕПД», порядка получения субсидии на оплату ЖКУ, получения справки об отсутствии задолженности следует обратиться непосредственно в районный центр государственных услуг «Мои документы».