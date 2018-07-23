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Семья Болотбиевых разрушила стереотипы о чеченцах
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Семья Болотбиевых разрушила стереотипы о чеченцах 

360tv.ru 1 час назад
45 гостей из разных регионов России приняла в минувшее воскресенье семья Болотбиевых из чеченского селения Толстой‐юрт. Корреспонденту «360» выпала честь стать одним из счастливчиков и побывать дома у радушных хозяев.
На этот раз в этот гостеприимный дом приехали туристы из Чебоксар, Сыктывкара, Йошкар-Олы и Кирова. Для них был накрыт большой стол под традиционным чеченским навесом.
Гостей развлекал известный поэт ХожБауди Борхаджиев и глава семьи Харон Болотбиев, он играет на народном инструменте дечиг пондар (чеченская балалайка). Хозяйка дома Зара Болотбиева вместе со снохой приготовила чеченские блюда. К процессу могли присоединиться все желающие.
Гости в доме Болотбиевых бывают обычно два раза в месяц. Такие встречи, как говорят сами организаторы, в первую очередь разрушают устоявшиеся стереотипы о чеченцах и о Кавказе в целом.
За прошлый год в гостях у семьи Болотбиевых побывали около тысячи человек.
В Чечне в станице Червленная впервые прошло любительское ралли «Степной путь». На автогонки собралось 40 участников — больше, чем ожидалось.
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