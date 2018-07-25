«Спартак» проведет гостевой матч в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ 8 августа

ТАСС , 25 июля. Российский футбольный клуб «Спартак» проведет гостевой матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Спартак" начнет выступление в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда. Соперником российской команды на данной стадии турнира станет победитель противостояния между греческим ПАОКом и швейцарским «Базелем», первая встреча завершилась домашней победой греков со счетом 2:1. Ответный матч состоится 1 августа.

"Оба клуба в случае выхода в следующую стадию турнира подтвердили, что первый домашний матч против «Спартака» намерены провести 8 августа, — говорится в сообщении. — Начало встречи в 20:00 по местному времени".