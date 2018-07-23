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Гендир «Спартака»: «Нам достался весьма серьезный соперник»
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Гендир «Спартака»: «Нам достался весьма серьезный соперник» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов прокомментировал итоги жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов для своей команды.
"Внимательно следил за жеребьевкой. И должен сказать, что нам достался весьма серьезный соперник — будь то ПАОК или «Базель». Это клубы с богатым опытом международных встреч, практически постоянно участвующие в еврокубках. Отмечу, что как в составе ПАОКа, так и в составе «Базеля» — очень большая группа квалифицированных, мастеровитых футболистов. Что касается греческой команды, то у нее на родине играть вдвойне сложнее из-за горячей поддержки темпераментных болельщиков. Словом, ни с одним из этих соперников легко не будет. Поэтому готовиться к предстоящим матчам необходимо со всей серьезностью и ответственностью, чтобы подойти к ним в полной боевой готовности", — цитирует Родионова Чемпионат.
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