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Росстандарт начал прием предложений по стандартизации в 2019 году
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Росстандарт начал прием предложений по стандартизации в 2019 году 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Предложения для включения в Программу национальной стандартизации (ПНС) на 2019 год ведомство принимает с июля по 31 августа 2018 года.
Как сообщается на сайте Росстандарта, формирование ПНС осуществляется онлайн в рамках Информационной системы «БЕРЕСТА» (ФГИС Росстандарта). Все предложения направляются в технические комитеты по стандартизации по закрепленной области. Сформированные с их учетом предложения технических комитетов вносятся секретариатами ТК в рамках ИС «БЕРЕСТА» на сайте https://fgis.gost.ru (раздел «Стандартизация»).
Проект Программы национальной стандартизации на 2019 год будет рассмотрен Советом по стандартизации при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. Уведомление о публикации утвержденной ПНС-2019 будет размещено на официальном сайте Росстандарта в сети Интернет.
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