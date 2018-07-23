Недвижимость оренбургских должников распродадут на аукционе

Очередные торги по продаже имущества должников пройдут 3 августа в специализированной организации ООО «Капитал». На аукционе можно будет приобрести квартиры, дома, нежилые помещения по цене ниже рыночной. На продажу выставлено 16 лотов недвижимости.

Последний день, когда можно подать заявку на участие в торгах — 25 июля.

Информация о торгах размещена на официальном сайте ФССП России (www.torgi.gov). Получить необходимые сведения можно в разделе «Реализация имущества должников» или по телефону 8 (3532) 779895 в отделе реализации Территориального Управления Росимущества Оренбургской области . Звонить с 9:00 до 16:00 часов в рабочие дни.

Торги пройдут по адресу: ул. Карагандинская 49/1/ул. Курганская 1/1, 3 этаж (кабинет №13). Начало в 11:00.