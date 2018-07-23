Суд частично удовлетворил иск нижегородской колонии к СМИ 

Измайловский суд Москвы обязал издание «Собеседник» опровергнуть утверждения из статьи о «бесплатном» труде осужденных в женской исправительной колонии №2 в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в этой колонии отбывала наказание за так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя участница скандальной панк-группы Pussy Riot Мария Алехина. Статья основывалась на ее утверждениях и информации из других источников.
Речь идет о статье «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?», в которой говорится об условиях и оплате труда осужденных. Суд обязал журналистов полностью удалить статью с сайта и опубликовать опровержение.
Представители колонии в суде заявили Алехина и другие осужденные получали зарплату в соответствии с коэффициентом зачисления, установленными законом. Также они предоставили документы об отсутствии переработок. Тем не менее, истцы не смогли доказать, что из-за статьи колония столкнулась с какими-либо негативными последствиями.
Адвокат Алехиной заявила, что привлечение ее клиентки в качестве ответчика никак не обосновано, поскольку она не писала эту статью и не работает в издании. Суд не усмотрел оснований для какого-либо наказания Алехиной.