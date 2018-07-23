Рогозин назвал наиболее интересные задачи науки в сфере космоса

"Есть один вопрос, который мучает и всерьез и в шутку человечество с тех пор, как оно вообще из приматов сформировалось в некую цивилизацию: есть кто-то еще кроме нас?" — сказал он на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

"Речь идет вообще о клетках, о микроорганизмах, о каких-то существах, может, о былой жизни", — добавил он. При этом Рогозин напомнил про российско-европейский проект «ЭкзоМарс-2020», одна из основных целей которого — изучение воды под поверхностью Марса и поиска возможной жизни в ней.

Еще одной интересной задачей Рогозин назвал изучение астероидной опасности.

"Сейчас астрономы не видят некоторых небесных тел, которые идут на опасное сближение с Землей. Но это они сейчас не видят, а завтра, раз, и увидят. А есть ли у нас технология отклонения траектории опасного сближения? Есть только фильмы на эту тему… А если серьезно говорить, сейчас таких технологий нет, и успеем ли мы их создать с момента обнаружения, хватит ли нам времени и знаний… я об этом думаю", — сказал глава Роскосмоса.

По его словам, это должен быть международный проект, и именно борьбу с астероидной опасностью Рогозин назвал «истинными общечеловеческими ценностями».