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Рогозин назвал наиболее интересные задачи науки в сфере космоса
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Рогозин назвал наиболее интересные задачи науки в сфере космоса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал поиск внеземных микроорганизмов и работу по защите Земли от астероидов наиболее интересными задачами науки в сфере космоса.
"Есть один вопрос, который мучает и всерьез и в шутку человечество с тех пор, как оно вообще из приматов сформировалось в некую цивилизацию: есть кто-то еще кроме нас?" — сказал он на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус».
"Речь идет вообще о клетках, о микроорганизмах, о каких-то существах, может, о былой жизни", — добавил он. При этом Рогозин напомнил про российско-европейский проект «ЭкзоМарс-2020», одна из основных целей которого — изучение воды под поверхностью Марса и поиска возможной жизни в ней.
Еще одной интересной задачей Рогозин назвал изучение астероидной опасности.
"Сейчас астрономы не видят некоторых небесных тел, которые идут на опасное сближение с Землей. Но это они сейчас не видят, а завтра, раз, и увидят. А есть ли у нас технология отклонения траектории опасного сближения? Есть только фильмы на эту тему… А если серьезно говорить, сейчас таких технологий нет, и успеем ли мы их создать с момента обнаружения, хватит ли нам времени и знаний… я об этом думаю", — сказал глава Роскосмоса.
По его словам, это должен быть международный проект, и именно борьбу с астероидной опасностью Рогозин назвал «истинными общечеловеческими ценностями».
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