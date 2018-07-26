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Югра готовится к выборам губернатора Тюменской области
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Югра готовится к выборам губернатора Тюменской области 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Выборы главы Тюменской области состоятся 9 сентября 2018 года. На данный момент во всех муниципалитетах идет активная подготовка к этому мероприятию, которое определит, как в дальнейшем будут развиваться все три региона — Тюмень, Югра и Ямал.
Избирательные участки начнут работать с 08:00 до 20:00 часов по местному времени. Отметим, что всех жителей оповестят не позднее 29 августа.
Досрочное голосование пройдет в участковых избирательных комиссиях с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Полноценные итоги голосования на всех трех территориях подведут не позднее 11 сентября. Определение результатов выборов главы Тюменской области, состоится не позднее 24 сентября текущего года.
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