Югра готовится к выборам губернатора Тюменской области

Выборы главы Тюменской области состоятся 9 сентября 2018 года. На данный момент во всех муниципалитетах идет активная подготовка к этому мероприятию, которое определит, как в дальнейшем будут развиваться все три региона — Тюмень Югра и Ямал.

Избирательные участки начнут работать с 08:00 до 20:00 часов по местному времени. Отметим, что всех жителей оповестят не позднее 29 августа.

Досрочное голосование пройдет в участковых избирательных комиссиях с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Полноценные итоги голосования на всех трех территориях подведут не позднее 11 сентября. Определение результатов выборов главы Тюменской области, состоится не позднее 24 сентября текущего года.