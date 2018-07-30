Кандидат от «Справедливой России» сдал подписи на выборы губернатора Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин сдал в областную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы губернатора Тюменской области. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Справедливая Россия" принесли 247 подписей, сдали документы. Сегодня мы ждем «Партию социальной защиты» (кандидат Лариса Шакурова — прим. ТАСС), — уточнили в избиркоме.

Всего на выборы губернатора Тюменской области выдвинуты пять кандидатов. Ранее сообщалось, что документы сдали временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Моор, который является кандидатом от партии «Единая Россия», выдвинутый от партии КПРФ Иван Левченко, а также выдвинутый от партии ЛДПР Артем Зайцев.

Избирать главу региона 9 сентября будут жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поскольку для выборов губернатора три самостоятельных субъекта образуют единый избирательный округ.

Президент России Владимир Путин 29 мая назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области вместо возглавившего Минстрой РФ Владимира Якушева. С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени.