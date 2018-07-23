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Воробьев рассказал о перспективах Московской области
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Воробьев рассказал о перспективах Московской области 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Власти Подмосковья работают в целях дальнейшего развития территорий, для этого регион обладает необходимыми ресурсами, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 23 июля.
В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев прокомментировал положение региона в рейтинге Агентства стратегических инициатив, где он несколько лет подряд удерживает хорошие позиции.
«Московская агломерация дает большие преимущества. Есть сложности по работе в Московской области, у нас гораздо меньше возможностей, чем у Москвы. Но мы имеем перспективы, у нас есть территория, у нас есть программы, которые, мы очень надеемся, обеспечат нам дальнейшее развитие территории. Поэтому работаем в этом направлении», — сказал Воробьев.
Он уточнил, что до конца следующего года планируется сдать в эксплуатацию около 50–90 километров Центральной кольцевой автодороги, которая позволит развить экономический потенциал области. Воробьев пояснил, что создание этого объекта инфраструктуры привлечет новых инвесторов, которые создадут новые предприятия и как следствие новые рабочие места.
Подмосковье традиционно удерживает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности и экономического развития.
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