Имя vs национальность: ономастика по крымско-татарски

Эльмара Мустафа, крымско-татарская блогер и писательница

Имя и национальность: должны ли они совпадать? Вопрос, который беспокоит умы любого народа в любом поколении. А все потому, что супруги разной национальности не всегда приходят к единому мнению или не находят пути благополучной развязки своей love story. Крымские татары тоже не исключение. Предлагаю подборку историй о том, как выбирали имена «у нас на районе»

Без компромиссов

На днях звоню давним друзьям Артему и Эльзаре, которые недавно стали родителями. Радужно скандирую поздравительную речь о том, как я искренне рада рождению их малыша и желаю всех мирских благ. Интересуюсь именем и тут вся радость в голосе молодой мамы исчезла.

"Ой, не спрашивай… — тяжело вздохнув, говорит Эльзара. — Ты даже не представляешь, какой ужас творится! От меня родители отреклись. Сказали, чтобы домой не приезжала, на порог меня с мужем и ребенком не пустят. Мол, не допустят, чтобы их единственный внук носил имя крокодила из мультфильма!"

Оказывается, возмущение родственников вызвало имя Геннадий.

Я попыталась пошутить, что крокодил Гена — довольно милый персонаж, и это однозначно лучше, чем Каспер. Но все же спросила, почему не выбрать имя, которое бы устроило всех.

"И ты туда же! — обиженным голосом сказала подруга. — Так звали дедушку Артема, а он был его самым любимым внуком".

Лично у меня ассоциации с мультфильмом имя не вызвало. И я подумала — неужели из-за какого-то имени можно разбрасываться родственниками?! Это уже как-то слишком.

Но оказалось, что первая история — еще не придел человеческой фантазии и эгоизму.

Имя Дурдона для Заремы и Рустама стало роковым. Семье, состоящей из крымской татарки и узбека, не понадобилось даже вмешательство третьих лиц.

Дело в том, что мать не захотела называть дочку именем, схожим по звучанию с «дурой». Отец же настаивал назвать ребенка в честь тети, которая вырастила и воспитала его как родного сына.

Однако возгласы «Я — глава семьи! Будет так, как я хочу!», как говорится, не прокатили. В результате жаркие споры супругов перемирием не закончились и итогом стал развод.

Хочу перемирия!

А вот про бестактность и наглость людей поведала Оксана. Сама она украинка, муж — крымский татарин. Сына назвали Даниялом. Радости не было придела, возмущениям тоже. В роли прокурора выступили родственники. По словам женщины, муж уже хотел назвать малыша Бахтияром — как советовали — но потом решили, что это их ребенок, и сами будут выбирать имя.

Смуглый цвет кожи ребенка тоже не остался без внимания. Недавно Даниялке исполнился годик. Во время прогулок в парке и походов к врачам посыпались вопросы о национальности папы.

"Причем спрашивают прямо в лоб, даже не стесняются. Мол, в кого ваш малыш такой загорелый? Отец — негр что ли?", — с возмущением рассказывала Оксана.

Поначалу ее это раздражало, потом перестала обращать внимание и на подобные вопросы теперь отвечает, что папа с востока — шейх.

А вот другой случай. Звонит Айше брату, советуется, как назвать сына.

"Идрис! Так прадедушку звали", — посоветовал он.

Сестра согласилась и поблагодарила братишку за хорошую подсказку, но на следующий день оказалось, что сына решили назвать Аланом. Как оказалось — не на радость родным.

"Не позволю моего внука называть кавказским именем!" — ревел в бешенстве отец Айше.

"Они же родители, да пусть называют ребенка, как хотят", — уговаривала его супруга. Но тем не менее недовольно бурчала: «Хотя и мне не нравится, подобрали бы что-нибудь крымско-татарское. А тут „Алан— болван“, „Алан-йылан“ (Алан-змея).

»Главное, что имя не связано с животными, цветами или планетами", — дипломатично заметила другая бабушка.

"Я тут погуглила значение имени Алан. Оказывается, это вариант имени Ален. Оно очень распространено в Западной Европе. Это имя кельтского происхождения, в переводе означает «скала». А с французского языка имя Алан переводят как «согласие». К тому же, есть знаменитый актер с таким именем", — умничала золовка.

Вот тогда-то, проклиная все на свете, дед пошел ва-банк и позвонил Айше.

"У меня больше нет дочери! — кричал он в трубку. — Видеть вас не хочу! И сына твоего! И тебя, и мужа! Запомни, если назовете Аланом, ноги вашей в моем доме не будет!"

Неделю дружная семья находилась в состоянии гражданской войны. Крики, споры, слезы, бессонные ночи и море выпитой валерьянки… Но все закончилось перемирием. Малыша назвали Рустемом.

Happy end После грустных историй сразу хочется перейти к радостным. Но до этого стоит отметить, что умение найти компромисс — решение всех проблем.

К примеру, у чада Иры и Амета имя и национальность совпадают. Пара предварительно договорилась: если будет мальчик, назовут Русланом, если девочка — Лейлей (Лиля). Родилась девочка и все счастливы.

Универсальное имя — тоже мудрый выход из сложной ситуации.

"Я — мусульманка, а муж православный. Сына назвала именем, привычным для ушей наших национальностей. Тимурчику в этом году исполнится три годика, — улыбаясь, рассказала Фериде. — Растет и радует своих родителей, а также родителей своих родителей. Думаю, в будущем мы также придем к компромиссу, если снова коснется эта тема".

История Арсена и Марины тоже в стиле happy end. Своих двойняшек они назвали Алим и Алиме. Признаются, что в их семье не было принципиальных споров. Марине очень нравятся крымско-татарские имена, они для нее экзотика. Имя выбирал муж. Решили, если даст Бог, следующего ребенка будет называть жена.

А вот в семье Виктории к выбору имени подошли креативно. Как рассказала молодая мать, сама она русская, родители живут в Москве . Муж — казанский татарин, его семья живет в Казани . Сама пара обитает в Евпатории . Когда родился сыночек, начали думать, как назвать, чтобы всем угодить. Имя должно было быть понятным, легко произносимым, чтобы никто не забыл и не «споткнулся». Жить-то с именем ребенку. Замучились, но выход нашли. В итоге по бумагам — Арсен, дома в Евпатории — Сеня, в Казани — тоже Арсен, в в Москве — Арсений. Одним словом — кому как удобно, так и называет.

Подобные ситуации происходят в нашей жизни каждый день. Кто прав, а кто виноват? Ответ на этот вопрос вы должны найти сами. Может и вправду — какая разница, как зовут ребенка, если имя красивое, благозвучное и не режет слух? А может, чем больше будет людей с необычными именами, тем спокойнее окружающие начнут относиться к этому, станут терпимее к другим национальностям, образу их жизни и вероисповеданию? Или стоит сохранить свою национальность, идентичность и самовыражение?

Как вы поступите, если окажетесь в данной ситуации, решать, конечно же, только вам. Ведь это ваша жизнь и судьба вашего ребенка. Однако это может послужить проверкой, насколько у вашего стремления быть вместе с любимым человеком крепкий фундамент.