В Балаково борец с наркотиками подкинул невиновному героин 

В Саратовской области борец с наркотиками уличен в фальсификации оперативно-разыскной деятельности. Против оперуполномоченного Балаковского МРО УФСКН было возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба регионального СУ СКР.
Согласно материалам дела, в мае 2015 года обвиняемый подкинул незаконно хранившийся у себя героин жителю Вольска. Экс-сотрудник Госнаркоконтроля сфальсифицировал акт личного досмотра невиновного мужчины. В документах говорилось, что у «обвиняемого» был обнаружен и изъят тяжелый наркотик. Позже против мужчины было возбуждено уголовное дело.
О произволе наркополицейского стало известно в ходе судебного разбирательства по факту совершения иных эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств со стороны жителя Вольска.
Свою вину подсудимый так и не признал. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательная база для вынесения обвинительного заключения. Теперь злоумышленнику придется ответить за свои деяния перед судом.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс