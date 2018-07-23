В Балаково борец с наркотиками подкинул невиновному героин

Согласно материалам дела, в мае 2015 года обвиняемый подкинул незаконно хранившийся у себя героин жителю Вольска . Экс-сотрудник Госнаркоконтроля сфальсифицировал акт личного досмотра невиновного мужчины. В документах говорилось, что у «обвиняемого» был обнаружен и изъят тяжелый наркотик. Позже против мужчины было возбуждено уголовное дело.

О произволе наркополицейского стало известно в ходе судебного разбирательства по факту совершения иных эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств со стороны жителя Вольска.

Свою вину подсудимый так и не признал. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательная база для вынесения обвинительного заключения. Теперь злоумышленнику придется ответить за свои деяния перед судом.