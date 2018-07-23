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В Балаково борец с наркотиками подкинул невиновному героин
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В Балаково борец с наркотиками подкинул невиновному героин 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратовской области борец с наркотиками уличен в фальсификации оперативно-разыскной деятельности. Против оперуполномоченного Балаковского МРО УФСКН было возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба регионального СУ СКР.
Согласно материалам дела, в мае 2015 года обвиняемый подкинул незаконно хранившийся у себя героин жителю Вольска. Экс-сотрудник Госнаркоконтроля сфальсифицировал акт личного досмотра невиновного мужчины. В документах говорилось, что у «обвиняемого» был обнаружен и изъят тяжелый наркотик. Позже против мужчины было возбуждено уголовное дело.
О произволе наркополицейского стало известно в ходе судебного разбирательства по факту совершения иных эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств со стороны жителя Вольска.
Свою вину подсудимый так и не признал. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательная база для вынесения обвинительного заключения. Теперь злоумышленнику придется ответить за свои деяния перед судом.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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