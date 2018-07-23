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Россиян будут увольнять в связи с утратой доверия
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Россиян будут увольнять в связи с утратой доверия 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Министерство труда рассматривает возможность введения нового основания для увольнения сотрудников российских предприятий — в связи с утратой доверия. Соответствующее изменение в Трудовой кодекс предлагают внести представители бизнеса, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве.
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Отмечается, что сейчас увольнение в связи с утратой доверия может грозить только военным, сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам. Так, государственный служащий может потерять доверие работодателя, если его уличат в ведении коммерческой деятельности или наличии банковских счетов за рубежом, а также в случае предоставления недостоверных сведений о доходах или отказа предоставить таковые. Уволить чиновника могут и в случае, если он не принял должных мер для урегулирования конфликта интересов.
Те же правила предлагается применять и к сотрудникам коммерческих компаний.
В свою очередь в министерстве труда утверждают, что поправки, которые планируется внести в ТК РФ, скорее всего, коснутся не всех, а лишь нескольких крупных российских предприятий. В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения.
Как сообщалось ранее, с начала 2018 года количество безработных в Нижегородской области сократилось более чем на тысячу человек.
Фото: bpchel.ru
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