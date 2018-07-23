Россиян будут увольнять в связи с утратой доверия

Министерство труда рассматривает возможность введения нового основания для увольнения сотрудников российских предприятий — в связи с утратой доверия. Соответствующее изменение в Трудовой кодекс предлагают внести представители бизнеса, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в министерстве.

Читайте также

Отмечается, что сейчас увольнение в связи с утратой доверия может грозить только военным, сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам. Так, государственный служащий может потерять доверие работодателя, если его уличат в ведении коммерческой деятельности или наличии банковских счетов за рубежом, а также в случае предоставления недостоверных сведений о доходах или отказа предоставить таковые. Уволить чиновника могут и в случае, если он не принял должных мер для урегулирования конфликта интересов.

Те же правила предлагается применять и к сотрудникам коммерческих компаний.

В свою очередь в министерстве труда утверждают, что поправки, которые планируется внести в ТК РФ , скорее всего, коснутся не всех, а лишь нескольких крупных российских предприятий. В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Как сообщалось ранее, с начала 2018 года количество безработных в Нижегородской области сократилось более чем на тысячу человек.

Фото: bpchel.ru