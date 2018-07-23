У волгоградских концессий появится Единый диспетчерский центр

Единый диспетчерский центр для «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения» появится на улице Камской в центре Волгограда на территории реконструируемой котельной квартала 101.

Как сообщает пресс-служба «Концессий теплоснабжения», т.к. коммунальные системы Волгограда взаимосвязаны, создание центра, в который будет оперативно поступать информация о состоянии сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, повысит эффективность работы теплового и водопроводного хозяйства города. Для этого предусмотрена возможность вывода в него сведений с 5000 датчиков, которыми оснащены объекты теплоснабжения, и 2000 датчиков с объектов холодного водоснабжения.

Центр будет работать с использованием современных информационных технологий. Его оборудование, а также оснащение объектов коммунального хозяйства счетчиками позволит в режиме реального времени контролировать ситуацию на сетях, просматривать схемы работы источников теплоснабжения, своевременно отслеживать нарушения, предотвращать аварии. В случае нештатных ситуаций управление из Единого диспетчерского центра позволит быстрее реагировать и сократить время устранения технологических нарушений.

Реконструкция котельной квартала 101 и возведение диспетчерского центра идет в рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения».

Реконструкция котельной, расположенной в границах улиц Голубинской, Новороссийской, Камской, и обслуживающей более 5000 волгоградцев, началась еще в прошлом году. Так как объект состоял сразу из нескольких источников теплоснабжения — двух котельных и теплового пункта — работу разделили на несколько этапов.

Сначала специалисты ликвидировали старую неэффективную котельную, демонтировали две дымовые трубы. Затем на месте старой котельной возвели блочно-модульный тепловой пункт. Параллельно велась модернизация котельной, которая заработала в 2007 году. Ее построили «в помощь» старой котельной.