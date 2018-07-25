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Центр профориентации Московского метрополитена ожидают большие перемены
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Центр профориентации Московского метрополитена ожидают большие перемены 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В скором времени Центр профориентации Московского метрополитена закроют на переоснащение до начала осени. «Вечерка» выясняла подробности.
— Во время учебного года к нам приезжают на экскурсии школьники, студенты, ребята из профильных колледжей, даже иностранцы, — рассказывает исполняющая обязанности начальника Центра профориентации Московского метрополитена Ольга Бондаренко. — И для нас важно не только рассказать им об истории метро, но и заинтересовать работой в нем. Поэтому мы планируем серьезно обновить стенды. Сотрудники метрополитена находят для нас интересные экспонаты: форму старых образцов, атрибуты работников различных профессий, знаки отличия и другие артефакты. Мы призываем и жителей столицы присоединиться к этой инициативе.
В музее уже собрана обширная коллекция: значки и награды, макеты внутренних коммуникаций — от вентиляционных шахт до подстанций энергоснабжения и водопровода. Есть здесь и вещи, назначение которых современному человеку может быть даже непонятно. Например, будка стрелочника из тоннелей «Охотного Ряда». Раньше пути было невозможно переводить дистанционно, и у каждой развилки сидел человек, который этим занимался.
А вот и интерактивные экспонаты, предлагающие посетителям попробовать свои силы в роли работников метро: например, пересобрать секцию путей, устранить течь в тоннеле, правильно соединить кабели. Управляющие панели, большой экран, шум встречного ветра… Это тренажер машиниста поезда метро. Достаточно в нем «проехать» от одной станции до другой, чтобы понять: работа очень непростая. На симуляторе тренируется Борис Вихвар, недавно окончивший курсы помощника машиниста.
— Хочу стать машинистом, — говорит он. — Меня привлекают техника, карьерный рост, да и зарплата. Это настоящая мужская работа, которая приносит пользу.
…В пути мы не можем увидеть всю работу метро, узнать о различных службах, которые его обслуживают, но Центр профобразования дает возможность заглянуть за мраморные кулисы и увидеть, что же там происходит.
РЕДКИЕ ЭКСПОНАТЫ
В музее есть стенд, посвященный Михаилу Долгушеву, работавшему с 1945 по 1968 год заместителем начальника службы движения метро. В те годы в метро появились поломоечные машины, разменные аппараты, счетно-денежные машины и турникеты открытого типа — те самые, что зажимали коленки безбилетникам. Удостоверения, документы, проектные работы и миниатюрный макет турникета — все это передали в музей его потомки.
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