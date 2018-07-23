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Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор открылся в Брянске
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Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор открылся в Брянске 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор открылся в понедельник на базе Брянского государственного инженерно-технологического университета. Его основные направления — деревообработка и переработка отходов, свои проекты представят 20 резидентов из регионов России и Китая, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.
"Основные направления работы Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора, открывшегося сегодня, — деревообработка и переработка отходов. Свои проекты в этой сфере представят десять резидентов из России, прошедших конкурсный отбор, а также десять резидентов из Китая, в частности, из Харбина. Планируется, что в дальнейшем в Брянске будут сформированы российско-китайские проектные группы для создания международных стартапов", — сказали в пресс-службе.
Основные мероприятия намечены в период с 25 июля по 4 августа. «В бизнес-инкубаторе пройдут лекции и мастер-классы по организации и реализации бизнеса в Китае, участники также смогут посетить несколько предприятий Брянской области, состоятся деловые встречи с представителями бизнес-сообщества региона», — отметили в пресс-службе.
Планируется, что российские резиденты бизнес-инкубатора посетят Харбин с 12 по 25 августа 2018 года.
О проекте
Российско-китайский бизнес-инкубатор — совместный проект Российского союза молодежи и Всекитайской федерации молодежи, который реализуется в 2018 году в 11 регионах России, в том числе и в Брянской области, а также в десяти провинциях Китая. Мероприятия реализуются с помощью грантовой поддержки Росмолодежи.
Работа первого бизнес-инкубатора была запущена в 2016 году в Хабаровске, в 2017 году — в Омске, Ульяновске, Уфе. По итогам их деятельности в 2017 года было подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве, запущена реализация семи российско-китайских проектов в высокотехнологичной сфере.
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