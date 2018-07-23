Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор открылся в Брянске

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор открылся в понедельник на базе Брянского государственного инженерно-технологического университета. Его основные направления — деревообработка и переработка отходов, свои проекты представят 20 резидентов из регионов России Китая , сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Основные направления работы Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора, открывшегося сегодня, — деревообработка и переработка отходов. Свои проекты в этой сфере представят десять резидентов из России, прошедших конкурсный отбор, а также десять резидентов из Китая, в частности, из Харбина . Планируется, что в дальнейшем в Брянске будут сформированы российско-китайские проектные группы для создания международных стартапов", — сказали в пресс-службе.

Основные мероприятия намечены в период с 25 июля по 4 августа. «В бизнес-инкубаторе пройдут лекции и мастер-классы по организации и реализации бизнеса в Китае, участники также смогут посетить несколько предприятий Брянской области , состоятся деловые встречи с представителями бизнес-сообщества региона», — отметили в пресс-службе.

Планируется, что российские резиденты бизнес-инкубатора посетят Харбин с 12 по 25 августа 2018 года.

О проекте

Российско-китайский бизнес-инкубатор — совместный проект Российского союза молодежи и Всекитайской федерации молодежи, который реализуется в 2018 году в 11 регионах России, в том числе и в Брянской области, а также в десяти провинциях Китая. Мероприятия реализуются с помощью грантовой поддержки Росмолодежи.