Минфин расширит круг банков, продающих «народные облигации» 

По его словам, продавать ОФЗ-н будут Почта банк и Промсвязьбанк. Одним из критериев выбора стала их широкая филиальная сеть, следует из заявления Сторчака. Сейчас «народные облигации» продают Сбербанк и ВТБ.
"Их [банков] руководство считает, что сумеет значительно увеличить число клиентов, которые готовы будут [покупать ОФЗ-н]. Основной стимул повышения спроса на ОФЗ-н — дальнейшее понижение процентных ставок на депозитном рынке. Будут банки уходить вниз с депозитами, значит, привлекательность ОФЗ-н увеличится", — сообщил Сторчак (цитата по ТАСС).
Первый транш ОФЗ-н на 15 миллиардов рублей Минфин разместил в апреле 2017 года, с тех пор выходило еще три транша. Минимальная сумма покупки в рамках одного выпуска — 30 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов рублей.
В начале 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручал увеличить эмиссию ОФЗ-н до 100 миллиардов рублей. Весной Минфин констатировал снижение спроса на «народные облигации» и начал разрабатывать план действий по изменению механизма и расширению каналов их продаж. В частности, ведомство обсуждало снижение минимальной суммы покупки ОФЗ-н и возможность дистанционной реализации таких бумаг.