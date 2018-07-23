Цена нефти перешла к росту на ожиданиях сокращения предложения из-за Ирана

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут после утреннего снижения, так как на рынках усилились ожидания сокращения глобального предложения в результате санкций против Ирана со стороны США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.38 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,35% — до 74,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,13%, до 69,03 доллара за баррель.

"Иранский вопрос будет играть ключевую роль в глобальном нефтяном балансе в ближайшие месяцы: перспективы экспорта из страны после введения санкций со стороны США пока туманны", — сказал аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок (Stephen Brennock) изданию The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в своем Twitter, что Иран будет «страдать от последствий», если продолжит угрожать США. Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера «не играть с огнем», подчеркнув, что Тегеран «ни с кем не воюет». По его словам, «сила Ирана — сдерживающая».

Слова Роухани стали реакцией заявления Госдепа США , что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. Кроме того, глава американского Минфина Стивен Мнучин отмечал, что США готовы вводить санкции против России Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана вопреки позиции США. Согласно заявлениям американских властей, санкции в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября.

Вместе с тем, трейдеры продолжают реагировать на пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 20 июля, общее число буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на восемь штук, или на 0,8% — до 1,046 тысячи штук.