Нефть вновь дешевеет, фактор спора между президентами США и Ирана быстро сошел на нет

МОСКВА , 23 июл /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером вновь перешли к снижению, как это было и утром, фактор возможного снижения поставок из-за ситуации вокруг Ирана , на котором нефть значительно дорожала днем, сошел на нет, и на первое место вышло ожидание увеличения добычи этого сырья его основными производителями, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 20.42 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36%, до 72,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,63%, до 67,83 доллара за баррель.

Несмотря на дипломатическую перепалку между США и Ираном, которая возобновилась в понедельник и вновь напомнила инвесторам о предстоящем снижении объемов поставок на рынок иранской нефти из-за американских санкций, нефть не смогла пробить новых максимумов, опять откатившись в минус.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в своем Twitter, что Иран будет «страдать от последствий», если продолжит угрожать США. Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера «не играть с огнем», подчеркнув, что Тегеран «ни с кем не воюет». По его словам, «сила Ирана — сдерживающая».

Позднее рынок вновь стал уделять большее внимание фактору возможного увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии России на фоне корректировки целей венского соглашения о сокращении ее добычи. В конце июня неформальный клуб ОПЕК+ согласовал цель уйти от перевыполнения условий ранее заключенных договоренностей. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

"Слухи об увеличения добычи в Саудовской Аравии и России ограничили рост цен на нефть ранее днем", — заявил агентству Market Watch старший инвестиционный стратег U. S. Bank Wealth Management Роб Хауорт (Rob Haworth). Аналитик также добавил, что нефть, вероятно, теперь будет продолжать торговаться в нынешнем ценовом диапазоне под воздействием этого фактора.