Эковолонтеры проложат «Тропу леопарда» в Краснодарском крае

Всероссийский лагерь волонтеров «Экодемия» запускает уникальный проект: полсотни добровольцев со всей России намерены построить «Тропу леопарда» в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения переднеазиатского леопарда.

В рамках эколого-просветительского проекта «Тропой леопарда» волонтеры будут жить в палаточном городке среди дикого заповедного леса и обустраивать новый туристический маршрут. Участникам проекта предстоит расширить тропы, проложить мостки и настилы, поставить лавочки и благоустроить площадки для палаточных городков. После подготовки маршрута волонтерами за работу примутся дизайнеры, которые дополнят его интерактивными и архитектурными элементами.

Всероссийский лагерь волонтеров «Экодемия» является крупнейшим экологическим проектом в рамках Года добровольца. Впервые в заповедных уголках по всей России одновременно проходят летние смены. Их участники расчищают тропы и благоустраивают туристические приюты.