Ещё
Эковолонтеры проложат «Тропу леопарда» в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эковолонтеры проложат «Тропу леопарда» в Краснодарском крае 

Ридус 2 часа назад
Всероссийский лагерь волонтеров «Экодемия» запускает уникальный проект: полсотни добровольцев со всей России намерены построить «Тропу леопарда» в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения переднеазиатского леопарда.
В рамках эколого-просветительского проекта «Тропой леопарда» волонтеры будут жить в палаточном городке среди дикого заповедного леса и обустраивать новый туристический маршрут. Участникам проекта предстоит расширить тропы, проложить мостки и настилы, поставить лавочки и благоустроить площадки для палаточных городков. После подготовки маршрута волонтерами за работу примутся дизайнеры, которые дополнят его интерактивными и архитектурными элементами.
Всероссийский лагерь волонтеров «Экодемия» является крупнейшим экологическим проектом в рамках Года добровольца. Впервые в заповедных уголках по всей России одновременно проходят летние смены. Их участники расчищают тропы и благоустраивают туристические приюты.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году Года добровольца. По словам главы государства, добровольцы вносят большой вклад в развитие страны.
Ридус: последние новости
В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа Как в одной точке Москвы сплелись индустриальные конструкции и экология В Тульской области арестовали строителей музея героев войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину67
Россияне взбунтовались из-за нового налога170
Дачники будут жить по новым правилам134
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет16
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор368
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение