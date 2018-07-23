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Депутат Госдумы предлагает запретить главным телеканалам страны приобретать иностранные фильмы и передачи
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Депутат Госдумы предлагает запретить главным телеканалам страны приобретать иностранные фильмы и передачи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Андрей Свинцов планирует внести законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил запретить главным телеканалам страны покупать иностранный контент — передачи, сериалы, фильмы.
По мнению депутата, необходимо тратить деньги на развитие отечественной продукции.
— Мы считаем, что деньги, которые каналы тратят на покупку зарубежного контента, должны идти нашим производителям, нашему кино, — заявил депутат в комментарии ФАН.
Андрей Свинцов пояснил, что все желающие посмотреть зарубежные фильмы и программы могут сделать это при помощи интернета или похода в кинотеатр.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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