Депутат Госдумы предлагает запретить главным телеканалам страны приобретать иностранные фильмы и передачи

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил запретить главным телеканалам страны покупать иностранный контент — передачи, сериалы, фильмы.

По мнению депутата, необходимо тратить деньги на развитие отечественной продукции.

— Мы считаем, что деньги, которые каналы тратят на покупку зарубежного контента, должны идти нашим производителям, нашему кино, — заявил депутат в комментарии ФАН.

Андрей Свинцов пояснил, что все желающие посмотреть зарубежные фильмы и программы могут сделать это при помощи интернета или похода в кинотеатр.