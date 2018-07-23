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Молодые семьи Нижегородской области собираются на слёт
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Молодые семьи Нижегородской области собираются на слёт 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
20 клубов молодых семей соберутся 26-27 июля на второй областной слет молодых семей в Борском районе. Об этом сообщает министерство образования Нижегородской области. Семейные клубы поделятся друг с другом опытом и знаниями в области социального проектирования. Специалисты семейного центра «Лада» в рамках областного проекта «Предлагаем дружить клубами» проведут тренинги и семейные консультации. Для маленьких участников слета будут организованы анимационные площадки, танцы и мастер-классы.
По результатам конкурсной программы слета будет выбран лучший клуб молодых семей 2018 года, который представит Нижегородскую область на Всероссийском форуме молодых семей в 2019 году.
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