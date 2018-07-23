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Главные события недели 

Investing.com Россия 43 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В начале новой недели в центре внимания инвесторов — торговое противостояние США и партнеров.
Министры финансов G20 считают, что риски для мировой экономики возросли на фоне роста напряженности в торговле и геополитике.
В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Финансовые результаты на неделе опубликуют Alphabet (NASDAQ:GOOGL), AT&T (NYSE:T), Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Exxon Mobil (NYSE:XOM).
Во вторник выйдут июльские индексы PMI в США, ЕС и Японии.
Пик налоговых платежей в России приходится на среду. Этот фактор в течение недели может оказывать поддержку рублю.
ЕЦБ проведет заседание по монетарной политике в четверг, инвесторы ожидают комментариев Марио Драги.
В четверг также станут известны данные по заказам на товары длительного пользования в США за июнь.
В пятницу внимание привлечет заседание ЦБ РФ и публикация данных по ВВП США.
Рынок нефти будет, как обычно, следить за статистикой по запасам в США от API (вторник) и EIA (среда).
Investing.com Россия: последние новости
Главные мировые новости понедельника Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,09% Курс доллара США перешел к снижению перед отчетом Пауэлла в Конгрессе
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