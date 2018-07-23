Главные события недели

Investing.com — В начале новой недели в центре внимания инвесторов — торговое противостояние США и партнеров.

Министры финансов G20 считают, что риски для мировой экономики возросли на фоне роста напряженности в торговле и геополитике.

Японии. Во вторник выйдут июльские индексы PMI в США, ЕС

Пик налоговых платежей в России приходится на среду. Этот фактор в течение недели может оказывать поддержку рублю.

В четверг также станут известны данные по заказам на товары длительного пользования в США за июнь.

В пятницу внимание привлечет заседание ЦБ РФ и публикация данных по ВВП США.

Рынок нефти будет, как обычно, следить за статистикой по запасам в США от API (вторник) и EIA (среда).