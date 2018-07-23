«Дотронуться до звука»: ученые рассказали, как «переводят» язык дельфинов

Эксперты установили, что у дельфинов в первые месяцы жизни устанавливается индивидуальный «автограф».

Во время охоты на коски рыб дельфины засылают на разведку молодых представителей стаи. Они в свою очередь сбиваются в своеобразные банды, пугая сородичей. Однако их появление помогает дельфинам координировать действия и договариваться друг с другом.

По предположению исследователей, дельфины общаются друг с другом с помощью импульсно-тональных сигналов, структура которых напоминает словообразование в человеческих языках.

Известно, что в 1970-х годах американский нейрофизиолог Джон Лилли призвал сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН) предоставить дельфинам право быть представленными в организации в качестве «китового народа», интересы которого могли бы отстаивать специалисты, которые работают с млекопитающими.

Эксперт делал много заявлений, которые не мог подкрепить научными фактами. Однако спустя время многие из его высказываний, касающихся интеллектуальных, коммуникативных и эмоциональных способностей дельфинов, были подтверждены исследователями. Джон Лилли был одним из первых, кто предположил, что у дельфинов есть собственный язык.

Александр Агафонов. — В середине ХХ века выяснили, что дельфины действительно общаются друг с другом с помощью звуковых сигналов — свистов. Но когда с этими звуками стали разбираться, оказалось, что большая их часть — индивидуально-опознавательные, своеобразные звуковые «автографы» дельфинов. По крайней мере, у афалин, — пояснил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН

Млекопитающие периодически высвистывает свой позывной для того, чтобы остальные сородичи знали его местонахождения и могли ему ответить.

Эксперты установили, что индивидуальный «автограф» у дельфинов устанавливается в первые месяцы жизни, после чего он не меняется. В дальнейшем российские ученые решили учитывать эти позывные, чтобы составить данные о численности популяции черноморских афалин. — «Автограф» отображается как характерная кривая, индивидуальная для каждого дельфина. С этими изображениями и работаем, ведь так звук можно подержать в рука, — объяснил Александр Агафонов.

— Мы не раз наблюдали, как афалины координируют совместную охоту на рыб, засылают к берегам разведчиков, сбиваются в «банды» — в общем, ведут насыщенную социальную жизнь, обмениваясь при этом информацией, — добавил эксперт.

Выяснилось, что у дельфинов есть около 1000 позывных. Позже эксперты обратили внимание на то, что дельфины издают и другой тип сигналов для общения — импульсно-тональный. Они представляют собой последовательности импульсов с частотой от 150 до 600 в секунду. На человеческий слух они воспринимаются как изменение высоты тона. По предположению экспертов именно в них может быть заключена сложная система коммуникации данного вида млекопитающих, отмечает РИА Новости

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