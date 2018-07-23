Санитаров перевели в уборщики: ответственные лица уфимского наркодиспансера оштрафованы

Сотрудники обратились с жалобой, никто не хочет работать за двоих и получать меньше одного

Гострудоинспекция провела проверку по обращению сотрудников Республиканского наркодиспансера № 2 о нарушении их законных прав.

В ходе проверки выяснилось что с 1 апреля текущего года санитаров учреждения перевели на должность «уборщиков с сохранением обязанностей санитара». При этом сотрудникам еще и снизили зарплату, попутно лишив компенсации за вредные условия труда.

Главврачу медучреждения выписано представление, обязательное к выполнению, а ответственные лица оштрафованы в общей сумме на 32 тысячи рублей.