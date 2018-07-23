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Санитаров перевели в уборщики: ответственные лица уфимского наркодиспансера оштрафованы
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Санитаров перевели в уборщики: ответственные лица уфимского наркодиспансера оштрафованы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
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Гострудоинспекция провела проверку по обращению сотрудников Республиканского наркодиспансера № 2 о нарушении их законных прав.
В ходе проверки выяснилось что с 1 апреля текущего года санитаров учреждения перевели на должность «уборщиков с сохранением обязанностей санитара». При этом сотрудникам еще и снизили зарплату, попутно лишив компенсации за вредные условия труда.
Главврачу медучреждения выписано представление, обязательное к выполнению, а ответственные лица оштрафованы в общей сумме на 32 тысячи рублей.
Помимо этого, в управление Росздравнадзора республики направлена необходимая информация, по поводу исключения должности санитара из штата диспансера.
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