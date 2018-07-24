Движение по участку улицы в СВАО будет перекрыто на месяц

Движение на проезжей части по адресу 9-я Северная линия, дом 1, корпус 1 будет на месяц перекрыто для движения автомобилей. Об этом сообщили в префектуре СВАО.

— Участок дороги будет полностью перекрыт. Это связано с тем, что около трех недель будут проводиться серьезные работы по прокладке инженерных коммуникаций, — пояснили там.

Ограничение движения вводится 24 июля и будет действовать до 25 августа в круглосуточном режиме. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда, а пешеходов — быть аккуратнее при проходе.