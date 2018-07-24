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Движение по участку улицы в СВАО будет перекрыто на месяц
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Движение по участку улицы в СВАО будет перекрыто на месяц 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Движение на проезжей части по адресу 9-я Северная линия, дом 1, корпус 1 будет на месяц перекрыто для движения автомобилей. Об этом сообщили в префектуре СВАО.
— Участок дороги будет полностью перекрыт. Это связано с тем, что около трех недель будут проводиться серьезные работы по прокладке инженерных коммуникаций, — пояснили там.
Ограничение движения вводится 24 июля и будет действовать до 25 августа в круглосуточном режиме. Автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда, а пешеходов — быть аккуратнее при проходе.
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